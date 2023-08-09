Об этом пишет n-tv.

Первоначально планировалось, что немецкие ЗРК Patriot будут находиться в Польше максимум шесть месяцев, но теперь Берлин предлагает продлить их развертывание до конца года.

Продление этого срока после 2023 пока не планируется.

Напомним, решение о предоставлении Польше трех систем Patriot вместе с военными, управляющими системой, было принято Германией после событий в селе Пшеводув в ноябре 2022 года. В результате ракетных обстрелов Украины со стороны России на территорию Польши упали элементы ракеты, что привело к гибели двух человек.

В январе немецкие ЗРК Patriot отправили в польский городок Замосць вблизи границы с Украиной, где их развернули для предотвращения ударов маневренных ракет.

Кроме того, польская сторона активно покупает эти системы противовоздушной обороны в США.

Отметим, что Польша предлагала передать эти ЗРК Украине, но в Германии отказались делать это.