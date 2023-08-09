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Германия предлагает Польше оставить на ее территории 3 системы ЗРК Patriot до конца года

9 августа, 2023 среда
01:24
Мир

Министерство обороны Германии предлагает Польше продолжить развертывание трех немецких зенитно-ракетных комплексов ПВО Patriot

Об этом пишет n-tv.

Первоначально планировалось, что немецкие ЗРК Patriot будут находиться в Польше максимум шесть месяцев, но теперь Берлин предлагает продлить их развертывание до конца года.

Продление этого срока после 2023 пока не планируется.

Напомним, решение о предоставлении Польше трех систем Patriot вместе с военными, управляющими системой, было принято Германией после событий в селе Пшеводув в ноябре 2022 года. В результате ракетных обстрелов Украины со стороны России на территорию Польши упали элементы ракеты, что привело к гибели двух человек.

В январе немецкие ЗРК Patriot отправили в польский городок Замосць вблизи границы с Украиной, где их развернули для предотвращения ударов маневренных ракет.

Кроме того, польская сторона активно покупает эти системы противовоздушной обороны в США.

Отметим, что Польша предлагала передать эти ЗРК Украине, но в Германии отказались делать это.

  • 21 ноября Германия предложила Польше дополнительную систему Patriot для защиты от потенциальных ракетных обстрелов. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что он попросил Германию отправить Patriot в Украину.
  • В НАТО 25 ноября заявили, что решения по передаче немецких систем противоракетной обороны Patriot Украине должны принимать правительства стран. Польша сразу же после разрешения НАТО повторно попросила Германию разместить ЗРК Patriot в Украине.
  • 6 декабря Польша и Германия пришли к согласию не передавать систему Украине. ЗРК поступили в Польшу в январе. Вместе с ними прибудут около 400 военнослужащих Бундесвера.

Польша
Германия
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