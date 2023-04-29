Германия предлагает изготовить для Украины 250 тысяч снарядов, – FAZ
Германия предложила произвести для украинской армии 250 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, это четверть общего объема боеприпасов, которые Евросоюз планирует изготовить для Украины.
Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung
В сообщении говорится, что предложение о производстве такого количества снарядов для Украины поступило на состоявшейся на этой встрече директоров оружейных компаний.
Отмечается, что изготовлением боеприпасов займется концерн Rheinmetall – изготовитель оружия из Дюссельдорфа.
Анонимный представитель концерна сообщил, что в настоящее время предприятие может производить 450 тысяч артиллерийских снарядов в год, 350 тысяч из них – на заводах в Европе.
По его словам, в перспективе Rheinmetall планирует увеличить производство артиллерийских боеприпасов до 600 тысяч снарядов в год.
- Напомним, 20 марта Совет Европейского Союза согласовал план поставки Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев. План состоит из трех этапов. На первом государства-члены ЕС передадут Киеву снаряды из своих запасов, получив компенсацию от Европейского фонда мира – в общей сложности выделят 1 миллиард евро. На втором этапе еще столько же средств будет выделено на заключение контрактов с производителями артиллерийских боеприпасов, а дальше государства ЕС будут расширять свои мощности по их изготовлению.
- 6 апреля страны ЕС достигли согласия по передаче снарядов со складов, а детали заказа новых еще обсуждают.
- Совет ЕС 13 апреля утвердил выделение из Европейского фонда мира 1 миллиарда евро для поддержки Вооруженных Сил Украины, в частности, обеспечения их боеприпасами.
- 23 апреля стало известно, что страны ЕС "очень близки" к общему заказу боеприпасов для Украины: они поступят в установленные сроки.
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