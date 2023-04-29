Германия предлагает изготовить для Украины 250 тысяч снарядов, – FAZ

Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung

В сообщении говорится, что предложение о производстве такого количества снарядов для Украины поступило на состоявшейся на этой встрече директоров оружейных компаний.

Отмечается, что изготовлением боеприпасов займется концерн Rheinmetall – изготовитель оружия из Дюссельдорфа.

Анонимный представитель концерна сообщил, что в настоящее время предприятие может производить 450 тысяч артиллерийских снарядов в год, 350 тысяч из них – на заводах в Европе.

По его словам, в перспективе Rheinmetall планирует увеличить производство артиллерийских боеприпасов до 600 тысяч снарядов в год.