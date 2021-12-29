Германия пожертвует 75 млн доз вакцин беднейшим странам в 2022 году
Правительство Германии планирует пожертвовать не менее 75 млн доз вакцин беднейшим странам в следующем году
Об этом сообщает dpa International .
Министерство развития Германии Свенья Шульце сообщило, что цель в 100 млн пожертвованных доз на 2021 год уже достигнута.
"Но мы не должны останавливаться на достигнутом. На следующий год мы планируем пожертвовать еще как минимум 75 млн доз", - заявила она.
Однако это не должно происходить за счет вакцинации граждан Германии.
"Мы справимся и с тем, и по другому: обеспечим собственное население и более бедные страны", - отметила Свенья Шульце.
По ее словам, последствия пандемии в более бедных странах были "действительно жестокими". У них появляется все больше нарушений прав человека, также растет насилие в отношении женщин.
Однако правительство Германии отвергло предложения отменить патентную защиту для производителей вакцин. В настоящее время европейская страна помогает в подготовке специалистов для планируемого завода вакцин BioNTech в Руанде.
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