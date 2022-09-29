Германия потратит 200 млрд евро, чтобы обуздать цены на энергоносители, - Reuters
Канцлер Германии Олаф Шольц объявил об "оборонном щите" на сумму 200 миллиардов евро для защиты компаний и потребителей от последствий резкого роста цен на энергоносители
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Шольца.
"Цены должны снизиться, поэтому правительство сделает все возможное. С этой целью мы создаем большой оборонительный щит", – сказал Шольц, описывая пакет мер.
Согласно планам, которые будут финансироваться за счет новых займов, правительство введет экстренное понижение цен на газ и электроэнергию и отменит ранее запланированные сборы за газ для потребителей.
Атомные электростанции на юге Германии, которые ранее планировали закрыть до конца этого года, смогут работать до весны 2023 года.
В этом году Берлин приостановил действие лимита на новый долг в размере 0,35% от внутреннего валового продукта. Министр финансов Кристиан Линднер заявил в четверг, что Германия профинансирует пакет помощи, взяв новые кредиты. Он добавил, что государственные финансы страны стабильны.
"Мы не можем сказать иначе: мы находимся в состоянии энергетической войны. Мы хотим четко отделить антикризисные расходы от управления нашим регулярным бюджетом, мы хотим послать очень четкий сигнал рынкам капитала", - сказал Линднер.
- 25 сентября Германия договорилась о поставках газа из ОАЭ. Первый законтрактованный объем составляет 137 тысяч кубометров. Газ привезут танкером в декабре в новый терминал в городе Брунсбюттель на севере Германии.
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