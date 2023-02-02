Германия построит "многослойный" противоракетный щит

Об этом сообщили в Bloomberg.

По словам источников, Германия ведет переговоры с несколькими производителями оборонной техники по созданию многослойного противоракетного щита. Он может стоить 18,5 млрд долларов, по словам источников, осведомленных в этом вопросе.

Известно, что коалиционное правительство канцлера Олафа Шольца ведет переговоры с баварским производителем Diehl Defense по закупке до восьми противоракетных систем IRIS-T с объемом контракта от 2 до 3 миллиардов евро.

23 января СМИ сообщили, что Нидерланды перебросят в Польшу восемь истребителей F-35.

29 января президент США Джозеф Байден принял решение о передислокации дополнительного американского вооруженного контингента в страны Восточной Европы, являющиеся членами НАТО.

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