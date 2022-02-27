Германия построит два терминала из сжиженного природного газа, чтобы уменьшить зависимость от РФ

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters .



В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину Германия реализует планы по строительству двух терминалов сжиженного природного газа (СПГ) и увеличит свои запасы природного газа, чтобы уменьшить свою зависимость от газа с РФ.



"Мы должны изменить курс, чтобы преодолеть нашу зависимость от импорта от отдельных поставщиков энергии", – сказал канцлер Германии.



Германия быстро построит два терминала СПГ в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене.



"События последних нескольких дней показали нам, что ответственная, перспективная энергетическая политика является решающей не только для нашей экономики и окружающей среды. Она также имеет решающее значение для нашей безопасности", - заявил Шольц.

Напомним, 22 февраля Берлин приостановил сертификацию проекта "Северный поток-2". В субботу, 26 февраля, Германия разрешила экспорт своего вооружения в Украину: 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 Stinger.