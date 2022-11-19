Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что Германия уже поставила в Украину не менее 2430 электрогенераторов, учитывая разрушение Россией инфраструктуры.

По информации министерства развития Германии, украинские муниципалитеты используют эти устройства, например, для обогрева населения. Они также помогают стабильной работе больниц, социальных объектов и водоканалов.

В федеральном министерстве экономики ФРГ отмечали, что передают среди прочего 40 млн евро на модернизацию украинской энергосистемы.

По данным министерства развития, уже определено, что 12 миллионов евро поступят на энергообеспечение Львова и других украинских муниципалитетов в 2023 году.

Общество международного сотрудничества (GIZ) закупит еще тысячу генераторов для украинских муниципалитетов.

10 ноября Кабинет Министров обнародовал постановление об отмене НДС и ввозной пошлины на импорт генераторов, трансформаторов, обогревателей и других необходимых в холодный период товаров.

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