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Германия поставила Украине уже 2430 генераторов

19 ноября, 2022 суббота
18:22
Мир

Германия уже поставила Украине минимум 2430 электрогенераторов в связи с разрушением инфраструктуры Россией

Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что Германия уже поставила в Украину не менее 2430 электрогенераторов, учитывая разрушение Россией инфраструктуры.

По информации министерства развития Германии, украинские муниципалитеты используют эти устройства, например, для обогрева населения. Они также помогают стабильной работе больниц, социальных объектов и водоканалов.

В федеральном министерстве экономики ФРГ отмечали, что передают среди прочего 40 млн евро на модернизацию украинской энергосистемы.

По данным министерства развития, уже определено, что 12 миллионов евро поступят на энергообеспечение Львова и других украинских муниципалитетов в 2023 году.

Общество международного сотрудничества (GIZ) закупит еще тысячу генераторов для украинских муниципалитетов.

  • 10 ноября Кабинет Министров обнародовал постановление об отмене НДС и ввозной пошлины на импорт генераторов, трансформаторов, обогревателей и других необходимых в холодный период товаров.

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