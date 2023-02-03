Об этом пишет Bloomberg .

"Германия попросила Швецию предоставить пусковые установки для совместной противоракетной системы IRIS-T, заявили люди, пожелавшие не называть их имен, поскольку обсуждения являются конфиденциальными... Обсуждение также позволит получить больше боеприпасов, которые можно будет использовать для немецких систем IRIS-T, отправляющихся в Киев", - отмечает СМИ.

"По словам источников, Германия придерживается своего плана отправить три дополнительных системы IRIS-T в этом году после того, как первая прибыла в октябре", - подчеркнули журналисты.