Германия попросила Швецию передать Украине ракеты ПВО IRIS-T и пусковые установки для них, - Bloomberg
Германия и Швеция ведут переговоры о новом пакете вооружений, согласно которому Стокгольм передаст Украине ракеты и пусковые установки для систем IRIS-T
Об этом пишет Bloomberg .
"Германия попросила Швецию предоставить пусковые установки для совместной противоракетной системы IRIS-T, заявили люди, пожелавшие не называть их имен, поскольку обсуждения являются конфиденциальными... Обсуждение также позволит получить больше боеприпасов, которые можно будет использовать для немецких систем IRIS-T, отправляющихся в Киев", - отмечает СМИ.
"По словам источников, Германия придерживается своего плана отправить три дополнительных системы IRIS-T в этом году после того, как первая прибыла в октябре", - подчеркнули журналисты.
- 27 января стало известно, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли ракеты IRIS-T.
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