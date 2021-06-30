Германия попала под российскую кибератаку на критическую инфраструктуру и банки, - Bild
По информации, которую разведка неназванной западной страны передала изданию, в последние дни российские хакеры Fancy Lazarus, связанные с разведкой Кремля, атаковали критическую инфраструктуру страны
Об этом пишет Bild .
Федеральное управление по вопросам информационной безопасности Германии подтвердило журналистам издания факт атаки. По информации издания, в настоящее время в Германии якобы происходит кибератака на критическую инфраструктуру и банковскую систему.
Позже газета заявила, что сама попала под атаку "в отместку за обнародование информации"
Впрочем, журналисты издания T-online заявляют, что проверили информацию в Управлении и получили другой ответ.
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В частности, Госведомство отрицает информацию о масштабной атаке, однако сообщило, что на прошлой неделе произошла DDOS-атака на поставщика IТ-услуг, во время которой требовали выкуп. Группа называла себя Fancy Lazarus в письме с требованием выкупа. Однако Федеральное управление по вопросам информационной безопасности Германии не подтвердило "серьезную атаку, как сообщает газета Bild", и "не знает о такой атаке".
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