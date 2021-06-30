Германия попала под российскую кибератаку на критическую инфраструктуру и банки, - Bild

Об этом пишет Bild .



Федеральное управление по вопросам информационной безопасности Германии подтвердило журналистам издания факт атаки. По информации издания, в настоящее время в Германии якобы происходит кибератака на критическую инфраструктуру и банковскую систему.



Позже газета заявила, что сама попала под атаку "в отместку за обнародование информации"



Впрочем, журналисты издания T-online заявляют, что проверили информацию в Управлении и получили другой ответ.



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В частности, Госведомство отрицает информацию о масштабной атаке, однако сообщило, что на прошлой неделе произошла DDOS-атака на поставщика IТ-услуг, во время которой требовали выкуп. Группа называла себя Fancy Lazarus в письме с требованием выкупа. Однако Федеральное управление по вопросам информационной безопасности Германии не подтвердило "серьезную атаку, как сообщает газета Bild", и "не знает о такой атаке".

Напомним, 15 июня Польша заявила о масштабной кибератаке и созвала закрытое заседание Сейма

Позже вице-премьер и лидер "Права и Справедливости Ярослав Качиньский заявил, что Польша была атакована российскими хакерами

Президент США Джо Байден заявил , что в случае совершения Россией кибератаки США "ответят".

Позже США привели список секторов американской экономики, кибератаки на которые Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным назвал неприемлемыми

10 июня стало известно, что Бразильский концерн JBS выплатил российским хакерам выкуп в размере $ 11 млн с целью возобновления работы собственных мощностей. 31 мая, в понедельник, JBS приостановила работу на своих фабриках в Австралии, а 1 июня - в США, где на компанию приходится 20% всего производства говядины и свинины. По данным министерства сельского хозяйства США, 1 июня производство говядины в стране сократилось на 22%, производство свинины также заметно упало.

Ранее Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа