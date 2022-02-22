Германия пообещала жестко ответить на признание Россией "Л/ДНР"
21 февраля в Совбезе ООН постпредка Германии Антье Леендерце заявила, что страна жестко и адекватно отреагирует на признание Россией "ЛДНР"
Об этом говорится на заседании .
"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы применим жесткие и адекватные шаги в ответ на нарушение Россией международного права, что будет иметь серьезные экономические, политические и геостратегические последствия", - отметила Антье Леендерце.
По словам представительницы Германии, правительство страны осуждает посягательство РФ на суверенитет Украины. Она призвала другие страны ООН отреагировать так же.
Антье Леендерце отметила, что российская сторона нарушает международные договоренности, утвержденные в Совбезе ООН. По ее словам, Россия не соблюдала "не только Резолюцию 2204, но и основополагающие принципы, закрепленные Уставом ООН".
"В прошлый четверг в Совете Безопасности был консенсус, что Минские договоренности, поддержанные единогласно этим Советом в Резолюции 2204, требуют выполнения, в частности со стороны РФ. Сегодня мы сталкиваемся с совершенно противоположной позицией России", - пояснила постпредка Германии в ООН.
Она заявила, что действия российских властей являются возмутительным посягательством на территориальную целостность и суверенитет Украины после оккупации Крыма и части Востока страны.
"Россия снова настаивает, что не сторона конфликта, сегодня она сорвала с себя маску и показала, что так было всегда", - подчеркнула Антье Леендерце.
Представительница Германии призвала РФ соблюдать обязательства постоянного члена Совбеза ООН, немедленно отменить признание "ЛДНР" и выполнять Минские договоренности.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. В указах о признании "Л/ДНР" Путин официально поручил отправить в ОРДЛО российские войска.
- Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях за признание "Л/ДНР".
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