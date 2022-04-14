Германия поможет восстановить разрушенный оккупантами стадион в Чернигове, - министр культуры
Разрушенный Россией футбольный стадион в Чернигове поможет восстановить Германия и футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)
Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
"Завершил переговоры с Клаудией Рот, Государственным министром по культуре и СМИ Ведомства федерального канцлера. Германия и Дортмунский клуб готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове. Клуб помнит своего игрока и крутого украинского футболиста Андрея Ярмоленко. Со своей стороны мы приобщаем к диалогу мэра Владислава Атрошенко и надеемся, что это чудесное известие сможет поддержать черниговчан", - написал Ткаченко.
Также Германия отметила свою неизменную позицию относительно важности переноса проведения 45-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО из российской Казани.
"Обсудили инициативу внесения исторического ареала Одессы в ЮНЕСКО. Со своей стороны пригласил немецких коллег к помощи Украине в формировании номинационного досье для подачи заявки", - добавил Ткаченко.
Кроме этого Ткаченко обсудил с министром культуры и СМИ Германия о возможном усилении информационных и культурных санкций в отношении РФ в Германии.
- В результате полномасштабного вторжения РФ в Чернигове погибли около 700 человек, еще примерно 40 пропали без вести
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