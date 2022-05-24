Германия поможет Украине в создании ожоговых центров

Об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах, говорится на сайте DW.

В частности, Берлин поможет Украине в создании ожоговых центров. Ведь из-за военных действий часто случаются ожоговые травмы.

Тем самым, по словам министра, немецкое правительство исполнит просьбу главы украинского Минздрава Виктора Ляшко. Кроме того, Германия предоставит "протезы наивысшего качества" потерявшим конечности украинцам, пообещал Лаутербах, указав на большое количество раненых, в том числе детей.

Напомним, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил , что введение эмбарго на поставку нефти из России находится "в пределах досягаемости"

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