Германия поможет Украине в создании ожоговых центров
Германия обещает Украине поддержку в сфере здравоохранения и оказания населению медицинской помощи
Об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах, говорится на сайте DW.
В частности, Берлин поможет Украине в создании ожоговых центров. Ведь из-за военных действий часто случаются ожоговые травмы.
Тем самым, по словам министра, немецкое правительство исполнит просьбу главы украинского Минздрава Виктора Ляшко. Кроме того, Германия предоставит "протезы наивысшего качества" потерявшим конечности украинцам, пообещал Лаутербах, указав на большое количество раненых, в том числе детей.
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