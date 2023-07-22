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Германия поможет Польшу в случае нападения вагнеровцев, – Писториус

22 июля, 2023 суббота
01:51
Война с Россией

Германия поддержит Польшу, если Варшава подвергнется нападению группировки ЧВК Вагнера с территории соседней Беларуси

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил об этом 21 июля на пресс-конференции в Праге, сообщает телеканал CNN.

Министра спросили о том, как бы отреагировала Германия на перспективу обострения ситуации на восточной границе Польши.

"Мы все вместе, мы тесно координируем наши действия, и не только когда мы очно встречаемся друг с другом на уровне министров обороны, но и в других случаях. Когда наши польские друзья будут требовать помощи - если случится хуже всего - они получат ее", - ответил Писториус на вопрос журналиста.

Боевики группировки ЧВК Вагнера прибыли в Беларусь после мятежа, устроенного командованием этого формирования в июне.

Польское государственное агентство ПАП (PAP) сообщило 21 июля со ссылкой на главу Комитета безопасности Польши Збигнева Гоффмана, что армейские части будут передислоцированы с запада на восток страны. Чиновник заявил, что такое решение было принято министром обороны Польши Мариушем Блащаком после рассмотрения Комитетом безопасности "вероятной угрозы со стороны группы Вагнера".

CNN отмечает, что Писториус выразил уверенность в готовности двух союзников по НАТО к возможному нападению, если бы это произошло.

  • В тот же день, 21 июля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил , что Польша вызовет в МИД посла России после слов Путина, что Сталин "подарил" Польше земли.
  • Президент России Владимир Путин ранее 21 июля выступил с обвинениями в адрес Польши, которая якобы планирует "непосредственно вмешаться" в войну и оторвать от Украины часть территорий. Путин также утверждает, что Польша стремится аннексировать часть территории Беларуси.

Польша
Германия
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