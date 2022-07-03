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Главная беженцы из Украины Германия помогла обустроиться беженцам из Украины лучше, чем из Сирии в 2015-м, - министр

Германия помогла обустроиться беженцам из Украины лучше, чем из Сирии в 2015-м, - министр

3 июля, 2022 воскресенье
21:36
беженцы из Украины

Министр внутренних дел Нэнси Фезер сказала, что Германия лучше принимает беженцев из Украины, учитывая опыт волны беженцев из Сирии в 2015 году

Об этом пишет издание DPA.

"Мы сделали многое гораздо лучше, чем во время последнего большого движения беженцев в 2015 году", - сказал Фейзер, добавив, что "невероятно большое количество граждан" присоединилось к усилиям правительства, чтобы помочь принять людей.

Она назвала "быструю и небюрократичную" способность всех европейских государств принять беженцев из Украины как "исторический успех". По ее словам, с 24 февраля Германия приняла более 850 000 человек из Украины – преимущественно женщин и детей.

Фейзер также добавила, что Германия и Европа принимают дальнейшие меры, чтобы помочь беженцам из других регионов. По ее словам, в Германии сегодня предусмотрено предоставление убежища всем новоприбывшим. В настоящее время услуга доступна и для афганцев, бежавших в Германию.

  • По состоянию на 14 мая в Германии зафиксировали более 700 тысяч вынужденно перемещенных людей из Украины.
  • 2 июня более тысячи вынужденно перемещенных людей из Украины пришли на берлинскую ярмарку вакансий, чтобы получить информацию о возможном трудоустройстве.

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