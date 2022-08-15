Германия получила роботизированные макеты танков России

Об этом сообщила компания GaardTech.

"GaardTech развернула первые роботизированные транспортные средства противника для Бундесвера (Федеральные вооруженные силы Германии) для испытаний и боевой стрельбы в Германии", - говорится в сообщении.

Милитарный пишет, что военные Германии получили макеты перспективного российского основного боевого танка Т-14 на гусеничной платформе "Армата". По состоянию на 2022 год этот танк все еще принят на вооружение армии России.

По состоянию на 14 августа из-за санкций в Германии более 5 месяцев находятся 10 российских самолетов.

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