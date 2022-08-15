Германия получила роботизированные макеты танков России
Армия Германии получила роботизированные макеты, имитирующие танки русской армии. Обычно такие мишени используются для тренировок
Об этом сообщила компания GaardTech.
"GaardTech развернула первые роботизированные транспортные средства противника для Бундесвера (Федеральные вооруженные силы Германии) для испытаний и боевой стрельбы в Германии", - говорится в сообщении.
Милитарный пишет, что военные Германии получили макеты перспективного российского основного боевого танка Т-14 на гусеничной платформе "Армата". По состоянию на 2022 год этот танк все еще принят на вооружение армии России.
- По состоянию на 14 августа из-за санкций в Германии более 5 месяцев находятся 10 российских самолетов.
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