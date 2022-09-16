Об этом говорится в заявлении, распространенном внешнеполитическими ведомствами трех стран.

"Поскольку захватническая война России против Украины знаменует фундаментальный поворот в отношениях между ЕС и Россией, нам необходимо пересмотреть ключевые руководящие принципы политики Европейского Союза в отношении России", – отмечается в заявлении.

Берлин, Варшава и Париж также соглашаются, что война России против Украины "является нападением на нашу европейскую модель, основанную на свободе, демократии и порядке и правилах".

"Ключевой была и остается твердая и единая реакция Европейского Союза и его государств-членов, осуждающих войну, предлагающих убежище беженцам, принимающих ограничительные меры против России и оказывающих поддержку Украине, в частности в форме значительной военной помощи. Крайне важно продолжать этот путь, поскольку европейская помощь важна для того, чтобы Украина продолжала борьбу в защиту своего суверенитета и европейских ценностей", – отмечается в заявлении.

Среди вызовов, вызванных российской агрессией, упоминается "использование энергоносителей как геополитического оружия", что вызвало опасения в отдельных государствах-членах ЕС относительно возможного дефицита газа в сочетании с высокими ценами на энергоносители.

Внешнеполитические ведомства Германии, Польши и Франции выразили поддержку созданию специальной европейской миссии по обучению и помощи для украинских военнослужащих, которая также обеспечит техническое обслуживание и ремонт военной техники.

Они также заявили, что поддерживают иск Украины против России в Международном суде ООН и европейскую перспективу Украины, Молдовы и шести стран Западных Балкан.

В марте ВТО объявила о том, что отменит режим наибольшего содействия для России и заявку Беларуси на вступление в организацию.

В мае Европейский комитет ВОЗ принял резолюцию от 35 стран-участниц с предложением закрыть офис организации в Москве.

15 сентября Германия выделила Совету Европы 10 млн евро, чтобы закрыть дыру в бюджете после выхода России.

16 сентября РФ перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека.

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