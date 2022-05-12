Германия пока не может позволить полное эмбарго на российский газ
Вице-канцлер и министр экономики Германии заявил, что страна пока не может реализовать газовое эмбарго
Об этом министр экономики Германии Роберт Габек рассказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
"Пока мы не можем позволить себе введение полного газового эмбарго. Мы наполнили терминалы и хранилища на 40%. Этого будет достаточно для лета, но на перспективу мы должны полностью прервать эту зависимость от российского газа. По-моему, пока мы не в состоянии отказаться от российского газа. До осени этих 40% не хватит. Но мы работаем над другими источниками", – сказал Роберт Габек.
Министр напомнил, что Германия уже поддержала эмбарго на нефть, поэтому пока не может запретить еще и импорт газа из России.
"Мы сделаем все необходимое в инфраструктурном плане, чтобы ввести эмбарго", - добавил министр экономики Германии.
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- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от российских нефти и газа и будет голосовать против введения эмбарго .
- Еврокомиссия единогласно утвердила предложения по шестому пакету санкций против России, теперь Совет ЕС должен утвердить его или внести изменения.
- По данным Bloomberg, ЕС планирует пересмотреть условия введения эмбарго на российскую нефть и разрешить закупки Венгрии и Словакии до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года. Остальные страны должны отказаться от нефти до конца года.
- Болгария отказалась поддерживать введение эмбарго на российскую нефть, если не получит исключений для дальнейшего снабжения сырьем.
- По данным Bloomberg, Европейский Союз планирует ослабить готовящиеся санкции в отношении российской нефти и исключить запрет для судов ЕС транспортировать российскую нефть и топливо другим странам.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пояснил, что не будет голосовать за инициативу Еврокомиссии по санкциям против России, поскольку она создает проблему для Венгрии и не содержит предложения по ее решению .
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о прогрессе в вопросе нефтяного эмбарго для России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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