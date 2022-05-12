Германия пока не может позволить полное эмбарго на российский газ

Об этом министр экономики Германии Роберт Габек рассказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Пока мы не можем позволить себе введение полного газового эмбарго. Мы наполнили терминалы и хранилища на 40%. Этого будет достаточно для лета, но на перспективу мы должны полностью прервать эту зависимость от российского газа. По-моему, пока мы не в состоянии отказаться от российского газа. До осени этих 40% не хватит. Но мы работаем над другими источниками", – сказал Роберт Габек.

Министр напомнил, что Германия уже поддержала эмбарго на нефть, поэтому пока не может запретить еще и импорт газа из России.

"Мы сделаем все необходимое в инфраструктурном плане, чтобы ввести эмбарго", - добавил министр экономики Германии.

11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено эмбарго на поставку нефти.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от российских нефти и газа и будет голосовать против введения эмбарго .

Еврокомиссия единогласно утвердила предложения по шестому пакету санкций против России, теперь Совет ЕС должен утвердить его или внести изменения.

По данным Bloomberg, ЕС планирует пересмотреть условия введения эмбарго на российскую нефть и разрешить закупки Венгрии и Словакии до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года. Остальные страны должны отказаться от нефти до конца года.

Болгария отказалась поддерживать введение эмбарго на российскую нефть, если не получит исключений для дальнейшего снабжения сырьем.

По данным Bloomberg, Европейский Союз планирует ослабить готовящиеся санкции в отношении российской нефти и исключить запрет для судов ЕС транспортировать российскую нефть и топливо другим странам.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пояснил, что не будет голосовать за инициативу Еврокомиссии по санкциям против России, поскольку она создает проблему для Венгрии и не содержит предложения по ее решению .

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о прогрессе в вопросе нефтяного эмбарго для России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

ЕС готовит компенсацию Венгрии за поддержку эмбарго на российскую нефть.

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