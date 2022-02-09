Германия подтвердила встречу советников Нормандского формата 10 февраля, главной темой будут Минские соглашения

Об этом сообщает Укринформ.

"Могу подтвердить встречу политических советников Нормандского формата 10.02 в Берлине", - заявил Бюхнер.

Спикер отметил, что эти переговоры будут продолжением тех, которые прошли в Париже 26 января. По словам Бюхнера, во время переговоров во Франции стало ясно, что Украина и Россия продолжают считать Минские соглашения основой для дальнейших переговоров.

"Все участники подтвердили готовность прилагать усилия по уменьшению нынешних разногласий во взглядах для дальнейшего продвижения. Об этом, в частности, пойдет речь во время завтрашних переговоров", - добавил спикер немецкого правительства.

В то же время Бюхнер заявил, что Германия очень ангажирована в Нормандском формате и имеет большую ответственность. А вместе с Францией страна, по его словам, вносит большой вклад в деэскалацию напряженности в Украине и вокруг нее. Спикер добавил, что по его мнению гуманитарная ситуация на Донбассе удручающая.

"Мы нуждаемся в конце концов в продвижении в выполнении Минских соглашений", - сказал Бюхнер и добавил, что Германия приветствует все шаги, которые "ведут в правильном направлении".

По информации издания, встреча советников запланирована на 13:00 по берлинскому времени.