Германия подтвердила встречу советников Нормандского формата 10 февраля, главной темой будут Минские соглашения
Представитель федерального правительства Германии Вольфганг Бюхнер подтвердил, что встреча советников Нормандского формата пройдет в Берлине в четверг, 10 февраля
Об этом сообщает Укринформ.
"Могу подтвердить встречу политических советников Нормандского формата 10.02 в Берлине", - заявил Бюхнер.
Спикер отметил, что эти переговоры будут продолжением тех, которые прошли в Париже 26 января. По словам Бюхнера, во время переговоров во Франции стало ясно, что Украина и Россия продолжают считать Минские соглашения основой для дальнейших переговоров.
"Все участники подтвердили готовность прилагать усилия по уменьшению нынешних разногласий во взглядах для дальнейшего продвижения. Об этом, в частности, пойдет речь во время завтрашних переговоров", - добавил спикер немецкого правительства.
В то же время Бюхнер заявил, что Германия очень ангажирована в Нормандском формате и имеет большую ответственность. А вместе с Францией страна, по его словам, вносит большой вклад в деэскалацию напряженности в Украине и вокруг нее. Спикер добавил, что по его мнению гуманитарная ситуация на Донбассе удручающая.
"Мы нуждаемся в конце концов в продвижении в выполнении Минских соглашений", - сказал Бюхнер и добавил, что Германия приветствует все шаги, которые "ведут в правильном направлении".
По информации издания, встреча советников запланирована на 13:00 по берлинскому времени.
- Напомним, 26 января в Париже прошла встреча советников лидеров стран Нормандской четверки. В последний раз переговоры лидеров государств в Нормандском формате проводились в декабре 2019 года. По результатам встречи Андрей Ермак заявил, что сторонам впервые за три года удалось согласовать совместное коммюнике.
- 8 февраля президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу политических советников лидеров стран Нормандской четверки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.83
Покупка 27.83Продажа 28.1
-
EUR
Покупка 31.74Продажа 32.17
- Актуальное
- Важное