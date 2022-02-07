Германия подтвердила отправку Украине 5 тыс. военных касок
Украинское Министерство обороны получило официальное письмо от Германии, которая подтвердила военную помощь Украине в виде 5 тыс. шлемов
Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников в Twitter.
"Было получено официальное письмо о намерении Германии передать Украине 5 тыс. военных касок", - написал он.
Министр добавил, что ранее о направлении военной помощи Украине объявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.
Резников поблагодарил за поддержку немецкого посла в Киеве Анку Фельдгузен.
- Напомним, 26 января министерша обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия доставит Украине 5 тыс. военных шлемов.
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