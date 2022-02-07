Германия подтвердила отправку Украине 5 тыс. военных касок

Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников в Twitter.



"Было получено официальное письмо о намерении Германии передать Украине 5 тыс. военных касок", - написал он.



Министр добавил, что ранее о направлении военной помощи Украине объявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.



Резников поблагодарил за поддержку немецкого посла в Киеве Анку Фельдгузен.

An official letter was received about ???????? intention to hand 5,000 helmets to ???????? announced by ????????DefMin Christine Lambrecht.I'd like to thank a close friend of ???????? @AnkaFeldhusen для ее работы!Hope для положительного решения других требований от ????????&unblocking the procurement through NSPA pic.twitter.com/hu5oiZizKJ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 7, 2022