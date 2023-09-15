Германия подписала Соглашения Артемиды с NASA об исследовании космоса
В четверг Германия присоединилась к Соглашению Артемиды, став 29-й страной, согласившейся сотрудничать с NASA в космических исследованиях
Об этом информирует пресс-служба .
Документ был подписан в резиденции немецкого посла в Вашингтоне с участием администратора NASA Билла Нельсона и генерального директора Немецкого космического агентства в DLR доктора Вальтера Пельцера.
"Я очень рад приветствовать Германию в семье "Соглашений Артемиды". Германия уже давно является одним из ближайших и самых способных международных партнеров NASA, и их сегодняшнее подписание демонстрирует их лидерство сейчас и в будущем – будущем, определенном безграничными возможностями в космосе и обещанием доброго" свободы здесь, на Земле", – Нельсон.
Фото: NASA
Соглашения Артемиды – набор практических правил для сотрудничества в космических исследованиях между разными странами, которые присоединяются к программе NASA Artemis.
"Немецкие компании в космическом секторе уже вносят центральный вклад в программу "Артемида". Подписание Германией соглашений дает дополнительный импульс этим совместным усилиям по реализации программ по освоению космоса. Таким образом, соглашения Артемиды предлагают множество новых возможностей для промышленности и научных исследований в Германии – и , наконец, также во всей Европе", – добавил Пельцер.
Что известно о Соглашениях Артемиды
Соглашения Артемиды – это набор принципов, которыми руководствуются страны-партнеры NASA в исследовании Луны и других космических объектов. Соглашения были подписаны в 2020 году восемью странами: США, Австралией, Канадой, Японией, Люксембургом, Италией, Великобританией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Целью соглашения Артемиды является содействие безопасному, мирному и успешному будущему для всего человечества через программу Artemis, которая предусматривает высадку первой женщины и первого человека другого цвета кожи на Луну, работу новых научных открытий и исследование большей части поверхности Луны, чем когда-либо ранее.
Программа Artemis состоит из трех этапов: Artemis 1 – беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и обратно в 2022 году; Artemis 2 – полет с экипажем на орбиту Луны и обратно в 2024 году; Artemis 3 – высадка двух астронавтов у южного полюса Луны в 2025 году. Для посадки на Луну экипаж будет использовать Starship от компании SpaceX.
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