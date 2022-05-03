Германия подняла в воздух два истребителя из-за российского самолета-разведчика

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на германское информационное агентство DPA.

По предварительным данным, над Балтийским морем в международном авиапространстве у острова Рюген был зафиксирован самолет-разведчик. Это заставило Германию в эту субботу поднять в воздух два истребителя Eurofighter с авиабазы Лааге.

Разведывательный самолет идентифицировали как росийский.

Как следствие, самолет РФ в международном воздушном пространстве сопровождал аварийный отряд из двух германских истребителей.