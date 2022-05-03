Германия подняла в воздух два истребителя из-за российского самолета-разведчика
Германия подняла в воздух два истребителя из-за российского самолета-разведчика, который заметили в авиапространстве над Балтийским морем
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на германское информационное агентство DPA.
По предварительным данным, над Балтийским морем в международном авиапространстве у острова Рюген был зафиксирован самолет-разведчик. Это заставило Германию в эту субботу поднять в воздух два истребителя Eurofighter с авиабазы Лааге.
Разведывательный самолет идентифицировали как росийский.
Как следствие, самолет РФ в международном воздушном пространстве сопровождал аварийный отряд из двух германских истребителей.
- Напомним, что 1 мая Россия нарушила воздушное пространство Дании и Швеции, посла РФ срочно вызвали в Стокгольм.
- Кроме того, 29 апреля стало известно, что истребители НАТО, размещенные в Балтии и Черноморском регионе, "много раз" в последние дни поднимались для перехвата российских самолетов рядом с воздушным пространством стран-членов.
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