Германия поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Финляндия и Швеция могут рассчитывать на поддержку государства по вступлению в НАТО
Об этом сообщает CNN .
"Каждая страна свободна в принятии решений относительно своего членства в альянсе. Это касается и Швеции с Финляндией. Не НАТО подтолкнуло Швецию и Финляндию к вступлению, а действия президента России, поскольку они стремятся и дальше жить в мире со своими соседями, в этом союзе". , – сказала Бербок.
По ее словам, правительство полностью поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
Министр добавила, что оборонный потенциал стран способен усилить альянс.
- В апреле шведские СМИ сообщили , что Стокгольм в июне подаст заявку на вступление в НАТО.
- 12 мая Финляндия официально объявила о намерении вступить в НАТО
- СМИ сообщили, что страны могут подать заявки 15 мая
- Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил обеспокоенность по поводу того, что Швеция и Финляндия могут стать членами военного альянса. Турция выступила против их вступления в НАТО из-за убежища для курдов.
- Швеция не получила никаких признаков того, что Турция будет против вступления в НАТО.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.6Продажа 33.29
- Актуальное
- Важное