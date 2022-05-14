Германия поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Об этом сообщает CNN .

"Каждая страна свободна в принятии решений относительно своего членства в альянсе. Это касается и Швеции с Финляндией. Не НАТО подтолкнуло Швецию и Финляндию к вступлению, а действия президента России, поскольку они стремятся и дальше жить в мире со своими соседями, в этом союзе". , – сказала Бербок.

По ее словам, правительство полностью поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Министр добавила, что оборонный потенциал стран способен усилить альянс.