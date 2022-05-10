Германия поддерживает полноправное членство Украины в ЕС, мы найдем путь для вступления, - Бербок

Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с главой МИД Дмитрием Кулебой в Киеве, передает ЕН .

"Для меня сейчас понятно, что Украина является однозначно частью Европы, и поэтому мне очень понятна заявка Украины на членство в ЕС – полноправное членство. Мы настаиваем на полном членстве Украины. Мы хотим провести углубленную реформу в ЕС, это тоже будет наукой после этой войны. Если говорить о статусе кандидата, то я убеждена - мы найдем путь для участия Украины в ЕС", - заявила Бербок.

Она добавила, что Украина будет свободной и сама будет определять будущее.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что процесс вступления Украины в Евросоюз будет длиться годами или десятилетиями .