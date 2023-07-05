Германия поддержит стремление Румынии присоединиться к Шенгену в этом году, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что страна поддержит желание Румынии стать полноправным членом Шенгенской зоны
Об этом пишет DW.
Германия непрерывно обсуждает в ЕС возможность присоединения Румынии и Болгарии к Шенгенскому пространству со "скептически настроенными друзьями в Европейском Союзе".
Шольц подчеркнул, что "большие усилия", предпринимаемые Румынией в этом направлении, должны быть "достойно оценены".
В то же время премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отметил, что Германия показала себя как "настоящий друг Румынии". Он подчеркнул, что "неоправданная блокада" вступления его страны в Шенген подрывает европейское единство.
- Федеральный совет Швейцарии 11 января принял решение больше не выдавать шенгенские визы владельцам паспортов, выданных Россией на временно оккупированных территориях Украины и Грузии.
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