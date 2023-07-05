Об этом пишет DW.

Германия непрерывно обсуждает в ЕС возможность присоединения Румынии и Болгарии к Шенгенскому пространству со "скептически настроенными друзьями в Европейском Союзе".

Шольц подчеркнул, что "большие усилия", предпринимаемые Румынией в этом направлении, должны быть "достойно оценены".

В то же время премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отметил, что Германия показала себя как "настоящий друг Румынии". Он подчеркнул, что "неоправданная блокада" вступления его страны в Шенген подрывает европейское единство.