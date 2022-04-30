Германия поддержала запрет на импорт из России урана для АЭС, - Politico
Решение Евросоюза ввести санкции на импорт урана из России поддержала Германия
Об этом передает POLITICO со ссылкой на пятерых дипломатов Евросоюза.
"Посол Германии в среду объявил о новой позиции Берлина, заявив, что они не только согласны с нефтяными санкциями, но и активно поддерживают поэтапный отказ от нефти, а не просто ограничение цен и запрет на российский уран", - заявил один из дипломатов ЕС.
Известно, что уран является топливом для реакторов АЭС и новых ядерных проектов, которыми управляет базирующаяся в Париже дочерняя компания "Росатома". Поэтому "урановые санкции" существенно сократят его поставки в страну-агрессорку.
"Для немцев, австрийцев и других важно, чтобы ЕС повсеместно снижал свою энергетическую зависимость от России. Это включает в себя и запрет на импорт российского ядерного топлива", - сказал еще один дипломат ЕС.
- Напомним, советник главы ОПУ Подоляк заявил , что ключевые санкции против России для завершения войны в Украине - это прямые и косвенные эмбарго, ограничения для Сбербанка и Газпромбанка.
- У Путина признали , что из-за санкций находятся "в очень затруднительном экономическом положении".
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