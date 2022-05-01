Германия поддержала введение эмбарго на российскую нефть, - DPA
ФРГ высказалась за введение эмбарго на поставку российской нефти в ходе переговоров стран ЕС по шестому пакету санкций против РФ
Об этом сообщает DW .
По информации источников DPA в ЕС немецкое правительство в ходе последних переговоров по шестому пакету санкций против России поддержало планы о введении запрета на импорт российской нефти.
Позиция Германии изменилась после того, как Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Габек заявил, что зависимость страны от российской нефти с начала полномасштабной войны РФ против Украины сократилась с 35% до 12%.
Также Германия поддержит санкции Евросоюза против атомной энергетики и запрет на поставку урана из России.
- 28 апреля Bloomberg сообщил, что Германия поддержит постепенное эмбарго на российскую нефть в новом пакете санкций.
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