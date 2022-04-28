Германия поддержала де-SWIFT Сбербанка и постепенное эмбарго на российскую нефть в новом пакете санкций, - Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg

Несмотря на предыдущее сопротивление, сейчас Германия уже готова рассмотреть вопрос о включении ПАО "Сбербанк", крупнейшего банка России, в следующий пакет санкций Европейского Союза.

Также шестой пакет, который, вероятно, будет включать поэтапное эмбарго на российскую нефть, стал значительно реальнее после того, как президент России Владимир Путин начал прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию.

Германия была одним из самых нежелательных государств-членов, когда речь шла о том, чтобы ввести санкции в отношении Сбербанка и исключить его из международной системы SWIFT.

По словам дипломатов и документов, которые видел Bloomberg, Берлин был озабочен тем, что введение санкций в Сбербанк приведет к нарушению операций, связанных с энергетикой. Но в последние недели Германия быстро перешла к использованию альтернативных поставщиков энергии и теперь готовится поддержать поэтапный запрет на российскую нефть.

Пресс-секретарь министерства финансов Германии сообщил, что обычно отдельные сообщения не комментируют, но санкции ЕС являются результатом интенсивных консультаций и совместных решений всех стран-членов ЕС.

Ранее в этом месяце президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС еще раз взглянет на российские банки, включая Сбербанк, обсуждая шестой пакет санкций.

США уже полностью ввели санкции в Сбербанк. Великобритания запретила банку производить расчеты в фунтах стерлингов через свою финансовую систему. ЕС, США и Великобритания также наложили санкции на генерального директора банка Германа Грефа.

Также накануне, 26 апреля, Германия согласилась предоставить Украине тяжелое вооружение.

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