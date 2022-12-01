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Германия победила Коста-Рику, но вылетела из ЧМ-2022

1 декабря, 2022 четверг
23:21
Спорт

В 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Германия победила Коста-Рику, но покинула турнир

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч в Эль-Хауре закончился победой Германии со счетом 4:2. Европейцы вышли вперед на 10-й минуте, забил Серж Гнабри.

Но во втором тайме Коста-Рика переломила ход игры. Ельцин Техеда сравнял счет, а автогол Мануэля Нойера вывел латиноамериканцев вперед.

Однако немцы не сдавались. Дубль Кая Хаверца вернул Германии лидерство, а Никлас Фуллькруг поставил точку во встрече – 4:2.

В группе Е победила Япония, вышедшая в плей-офф ЧМ-2022 с 6 очками. Испания набрала 4 балла и опередила Германию по дополнительным показателям "убитых-пропущенных".

Последняя позиция и 3 очка у Коста-Рики.

В плей-офф ЧМ Япония сыграет против Хорватии, а Испания из Марокко. Матчи пройдут 5-6 декабря.

ЧМ-2022

3-й тур. Группа E

1 декабря

Коста-Рика – Германия 2:4

Голы: Тахеда, 58, Нойер, 70 (авт.) – Гнабри, 10, Хаверц, 73, 85, Фуллькруг, 89

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Германия
чемпионат мира-2022
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