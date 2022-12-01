Германия победила Коста-Рику, но вылетела из ЧМ-2022
В 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Германия победила Коста-Рику, но покинула турнир
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч в Эль-Хауре закончился победой Германии со счетом 4:2. Европейцы вышли вперед на 10-й минуте, забил Серж Гнабри.
Но во втором тайме Коста-Рика переломила ход игры. Ельцин Техеда сравнял счет, а автогол Мануэля Нойера вывел латиноамериканцев вперед.
Однако немцы не сдавались. Дубль Кая Хаверца вернул Германии лидерство, а Никлас Фуллькруг поставил точку во встрече – 4:2.
В группе Е победила Япония, вышедшая в плей-офф ЧМ-2022 с 6 очками. Испания набрала 4 балла и опередила Германию по дополнительным показателям "убитых-пропущенных".
Последняя позиция и 3 очка у Коста-Рики.
В плей-офф ЧМ Япония сыграет против Хорватии, а Испания из Марокко. Матчи пройдут 5-6 декабря.
ЧМ-2022
3-й тур. Группа E
1 декабря
Коста-Рика – Германия 2:4
Голы: Тахеда, 58, Нойер, 70 (авт.) – Гнабри, 10, Хаверц, 73, 85, Фуллькруг, 89
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