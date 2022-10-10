Германия по просьбе Украины созывает срочное заседание G7, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о созыве срочного заседания "Большой семерки"
Об этом Зеленский написал в twitter .
"Договорились с Олафом Шольцем, канцлером председательствующей в G7 Германии о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ. Также обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры", – сообщил Зеленский.
- 10 октября Россия обстреляла Киев, есть погибшие. Прилеты также были в Днепре, Львовской и Полтавской области . В Тернопольской и Хмельнитчине сработало ПВО.
- Владимир Зеленский заявил, что массированные обстрелы Украины 10 октября - это попытка россиян уничтожить энергосистему и нанести больше вреда.
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