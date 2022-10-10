Об этом Зеленский написал в twitter .

"Договорились с Олафом Шольцем, канцлером председательствующей в G7 Германии о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ. Также обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры", – сообщил Зеленский.

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