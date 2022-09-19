Об этом сообщает издание Bloomberg .

Известно, что канцлер Германии Олаф Шольц предположительно подпишет контракты на поставку СПГ во время двухдневной поездки на Ближний Восток, заявил в понедельник, 19 сентября, министр экономики Роберт Габек, указав, что переговоры хорошо продвинулись, особенно с ОАЭ.

"Снабжение газа постепенно расширяется, и правительство постоянно ведет переговоры со многими странами, а также со странами Аравийского полуострова. Канцлер едет в ОАЭ и, несомненно, сможет подписать там некоторые контракты на СПГ", - добавил Габек.

"Но это не только ОАЭ, это и другие страны, африканские страны. Таким образом мы закроем дыру, прорезанную нехваткой российского газа", - сказал он.

Шольц планирует посетить Саудовскую Аравию и Катар во время поездки, которая начнется в субботу. Энергетическое сотрудничество занимает важное место в его повестке дня, заявил спикер правительства Штеффен Гебештрайт на очередной пресс-конференции в Берлине в понедельник.

Таким образом, германское правительство пытается компенсировать российские поставки после того, как Кремль закрыл ключевой трубопровод "Северный поток-1".

Читайте также: Энергетический шантаж - последний козырь РФ, чтобы заставить ЕС прекратить поддержку Украины: Россия все поставила на карту, но проиграет, - The Wall Street Journal

Германия и Катар ведут переговоры о возможных поставках СПГ после начала полномасштабного воргнения, однако признаков прорыва в переговорах пока нет.

По словам немецких чиновников, переговоры с одним из крупнейших в мире экспортеров СПГ особенно трудны. Они описали стратегию Катара как жесткую игру по цене и продолжительности потенциальных сделок.

Дискуссии с поставщиками газа в Европе и Северной Америке оказались столь же сложными.

Первой остановкой Шольца во время поездки станет Саудовская Аравия, где он встретится с королем, а также с принцем Мохаммедом бин Салманом, фактическим правителем страны. В воскресенье он будет в ОАЭ и Катаре, а вечером вернется в Берлин.

Напомним, Bloomberg прогнозирует энергокризис до 2025 года.

8 сентября Европейский Союз предложил ограничить цену на российский газ в среду после того, как президент Владимир Путин пригрозил прекратить все поставки энергии.

Ранее, 9 сентября канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложение ограничить цену на весь импорт газа в ЕС, утверждая, что продвигающие такую идею страны не учитывали последствия такого радикального шага.

10 сентября канцлер Германии Олаф Шольц заверил , что страна готова к остановке поставок газа по России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb