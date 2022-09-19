Германия планирует закупку сжиженного газа у Объединенных Арабских Эмиратов для уменьшения зависимости от РФ, - министр
Германия может обеспечить поставки сжиженного природного газа из Объединенных Арабских Эмиратов в рамках попытки страны компенсировать сокращение поставок по России
Об этом сообщает издание Bloomberg .
Известно, что канцлер Германии Олаф Шольц предположительно подпишет контракты на поставку СПГ во время двухдневной поездки на Ближний Восток, заявил в понедельник, 19 сентября, министр экономики Роберт Габек, указав, что переговоры хорошо продвинулись, особенно с ОАЭ.
"Снабжение газа постепенно расширяется, и правительство постоянно ведет переговоры со многими странами, а также со странами Аравийского полуострова. Канцлер едет в ОАЭ и, несомненно, сможет подписать там некоторые контракты на СПГ", - добавил Габек.
"Но это не только ОАЭ, это и другие страны, африканские страны. Таким образом мы закроем дыру, прорезанную нехваткой российского газа", - сказал он.
Шольц планирует посетить Саудовскую Аравию и Катар во время поездки, которая начнется в субботу. Энергетическое сотрудничество занимает важное место в его повестке дня, заявил спикер правительства Штеффен Гебештрайт на очередной пресс-конференции в Берлине в понедельник.
Таким образом, германское правительство пытается компенсировать российские поставки после того, как Кремль закрыл ключевой трубопровод "Северный поток-1".
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Германия и Катар ведут переговоры о возможных поставках СПГ после начала полномасштабного воргнения, однако признаков прорыва в переговорах пока нет.
По словам немецких чиновников, переговоры с одним из крупнейших в мире экспортеров СПГ особенно трудны. Они описали стратегию Катара как жесткую игру по цене и продолжительности потенциальных сделок.
Дискуссии с поставщиками газа в Европе и Северной Америке оказались столь же сложными.
Первой остановкой Шольца во время поездки станет Саудовская Аравия, где он встретится с королем, а также с принцем Мохаммедом бин Салманом, фактическим правителем страны. В воскресенье он будет в ОАЭ и Катаре, а вечером вернется в Берлин.
- Напомним, Bloomberg прогнозирует энергокризис до 2025 года.
- 8 сентября Европейский Союз предложил ограничить цену на российский газ в среду после того, как президент Владимир Путин пригрозил прекратить все поставки энергии.
- Ранее, 9 сентября канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложение ограничить цену на весь импорт газа в ЕС, утверждая, что продвигающие такую идею страны не учитывали последствия такого радикального шага.
- 10 сентября канцлер Германии Олаф Шольц заверил , что страна готова к остановке поставок газа по России.
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