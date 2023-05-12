Германия планирует закупить 18 танков Leopard 2 вместо тех, которые передала Украине, – Reuters
Германия намерена приобрести 18 тяжелых боевых танков Leopard 2 для замены передавших Украине. На это планируется потратить 525 миллионов евро
Об этом Reuters сообщил источник в минобороны в пятницу.
Общая цена, включая опцион на еще 105 танков, составит 2,9 миллиарда евро.
Ожидается, что бюджетный комитет германского парламента подпишет соглашение в конце мая.
- Германия передала Украине 18 танков Leopard 2. Они прибыли в конце марта.
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