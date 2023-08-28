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Германия планирует выкупить у Греции около 100 Leopard 1A5 для Украины, вместо них Афины получат итальянские танки, – СМИ

28 августа, 2023 понедельник
17:56
Мир

Правительство ФРГ хочет выкупить у Греции около 100 танков Leopard 1A5, отремонтировать и передать Украине. Эти танки в дефиците во всех странах Европы, кроме Греции

Об этом сообщает греческое издание Flight .

Издание отмечает, что "доступное количество некоторых видов оружия ограничено, тогда как потребности Украины учитывая их материальный износ, особенно в их медленно развивающемся контрнаступлении – велики и становятся все больше".

"В частности, в сфере танков украинцам, кроме качества (Leopard-2 и Abrams), остро нужно количество", - пишет СМИ.

Так что союзники ищут оружие, которое еще можно высвободить и передать Украине. Отсюда возникло решение выкупить Leopard 1A5 у Греции. Афины должны получить аналогичное количество модернизированных танков. Страна требует, чтобы немецкая сторона провела капитальную реставрацию бывших итальянских танков за свой счет на территории Греции или там, где укажет греческое правительство. Также среди требований – установить современные тепловизоры, которые есть, в частности, в Leopard 2. Кроме того, Греция просит усилить броню танков.

В то же время, Германия требует от Греции, чтобы танки были исправными. Однако среди нынешнего количества техники несколько десятков не принадлежат оперативным подразделениям, а некоторые образцы используют для обучения. Греческая сторона не производила модернизацию Leopard 1A5 с момента их получения, то есть в течение 30 лет.

Помощь Германии Украине

Страна с начала полномасштабной войны оказывает Украине военную помощь. В частности, украинские бойцы получают германскую бронетехнику, в том числе танки Leopard 2 и БМП Marder.

Так, 24 марта Германия передала Украине пулеметы, инженерные машины и антидроновые системы.

Уже в апреле страна направила в Украину очередной пакет военной помощи, в который вошли грузовики, разведывательные дроны и боеприпасы.

14 мая Германия объявила о новом пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро, в который вошли 4 зенитных ракетных комплекса IRIS-T-SLM, 30 танков Leopard и 20 БМП Marder. А 23 мая страна передала радар для ПВО TRML-4D, разведывательных беспилотников Vector и прочее.

13 июля Германия передала Украине зенитки Gepard и станции управления огнем для IRIS-T.

21 июля Германия объявила новый пакет военной помощи Украине, в который вошли танки Leopard, а также пулеметы, артиллерийские снаряды и другое необходимое вооружение.

29 июля Германия сообщила о новой партии военной помощи для Украины, которая, в частности, включает в себя зенитные самоходные установки Gepard и боеприпасы к ним.

17 августа Украина получила очередной пакет военной помощи Германии, в который вошли пусковые установки ЗРК IRIS-T. А уже 24 августа ФРГ объявил о предоставлении ракет для ЗРК Patriot.

Новости
Германия
оружие для Украины
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