Германия планирует выдать визы пострадавшим от землетрясения в Турции

Об этом передает издание BILD со ссылкой на министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

"Речь идет о помощи нуждающимся. Мы хотим сделать так, чтобы турецкие или сирийские семьи в Германии могли без волокиты привезти к себе близких родственников из региона бедствия, чтобы здесь они могли найти убежище и получить медицинскую помощь", - сказала она.

Известно, что немецкие МВД и МИД договорились о выдаче виз пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Однако предложение будет касаться только тех, у кого члены семьи или близкие родственники живут в Германии постоянно.