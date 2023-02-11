Германия планирует выдать визы пострадавшим от землетрясения в Турции
Немецкое правительство планирует выдать визы пострадавшим от землетрясения турецким и сирийским семьям, если у них есть родственники в Германии
Об этом передает издание BILD со ссылкой на министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер.
"Речь идет о помощи нуждающимся. Мы хотим сделать так, чтобы турецкие или сирийские семьи в Германии могли без волокиты привезти к себе близких родственников из региона бедствия, чтобы здесь они могли найти убежище и получить медицинскую помощь", - сказала она.
Известно, что немецкие МВД и МИД договорились о выдаче виз пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Однако предложение будет касаться только тех, у кого члены семьи или близкие родственники живут в Германии постоянно.
- 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов. По оценкам ВОЗ, количество жертв землетрясения в течение недели может увеличиться в восемь раз.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения. 8 февраля в Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков.
- По состоянию на 11 февраля известно, что в Турции количество погибших в результате землетрясения, произошедшего 6 февраля, возросло до 20 655 человек, а в Сирии - до более 3 500 человек.
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