Германия планирует увеличить количество своих представителей в СММ ОБСЕ в Украине, - Бербок

Об этом со ссылкой на брифинг Бербок сообщает РБК-Украина.



"Мы не только оставим немецких представителей (в СММ ОБСЕ, – ред.), но и пытаемся направить дополнительный персонал", - заявила Бербок.



Министр добавила, что пока по этому вопросу продолжаются переговоры. По ее словам, наблюдательную миссию ОБСЕ в Украине следует поддерживать и продолжать, ведь она играет важную роль. Бербок подчеркнула, что благодаря работе миссии на Востоке Украины появляется возможность предотвращать опасные инциденты.

Как сообщалось ранее, Бербок предупредила о вероятности гибридных атак РФ против Украины.