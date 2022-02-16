Германия планирует увеличить количество своих представителей в СММ ОБСЕ в Украине, - Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страна планирует направить больше наблюдателей в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине
Об этом со ссылкой на брифинг Бербок сообщает РБК-Украина.
"Мы не только оставим немецких представителей (в СММ ОБСЕ, – ред.), но и пытаемся направить дополнительный персонал", - заявила Бербок.
Министр добавила, что пока по этому вопросу продолжаются переговоры. По ее словам, наблюдательную миссию ОБСЕ в Украине следует поддерживать и продолжать, ведь она играет важную роль. Бербок подчеркнула, что благодаря работе миссии на Востоке Украины появляется возможность предотвращать опасные инциденты.
- Как сообщалось ранее, Бербок предупредила о вероятности гибридных атак РФ против Украины.
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