Германия планирует увеличить добычу нефти и газа в Северном море
Германия хочет пересмотреть свой запрет на разрешение нового бурения на нефть и газ в Северном море. Это необходимо, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоносителей из-за вторжения в Украину
Об этом заявил министр финансов Кристиан Линднер, передает Reuters.
Согласно коалиционному соглашению между социал-демократами канцлера Олафа Шольца, зелеными и свободными демократами Линднера, Германия не будет выдавать никаких новых разрешений на бурение нефтяных и газовых скважин в Северном море за пределами существующих рамок.
"Мы должны пересмотреть решение о коалиционном соглашении. Из-за изменения цен на мировом рынке это выглядит более экономичным", - отметил Линднер.
Известно, что Германия, две трети импорта природного газа которой зависит от России, в срочном порядке пытается стимулировать развитие альтернативных источников энергии, включая строительство первого терминала сжиженного природного газа.
Министр финансов подчеркнул, что по крайней мере в переходный период крупнейшая экономика Европы по-прежнему будет нуждаться в нефти и газе.
- Напомним, Великобритания увеличит добычу нефти и газа после заявления о запрете на импорт российской нефти до конца года.
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