Германия планирует увеличить добычу нефти и газа в Северном море

Об этом заявил министр финансов Кристиан Линднер, передает Reuters.

Согласно коалиционному соглашению между социал-демократами канцлера Олафа Шольца, зелеными и свободными демократами Линднера, Германия не будет выдавать никаких новых разрешений на бурение нефтяных и газовых скважин в Северном море за пределами существующих рамок.

"Мы должны пересмотреть решение о коалиционном соглашении. Из-за изменения цен на мировом рынке это выглядит более экономичным", - отметил Линднер.

Известно, что Германия, две трети импорта природного газа которой зависит от России, в срочном порядке пытается стимулировать развитие альтернативных источников энергии, включая строительство первого терминала сжиженного природного газа.



Министр финансов подчеркнул, что по крайней мере в переходный период крупнейшая экономика Европы по-прежнему будет нуждаться в нефти и газе.

Напомним, Великобритания увеличит добычу нефти и газа после заявления о запрете на импорт российской нефти до конца года.