Германия планирует ускорить процесс трудоустройства беженцев из Украины
Правительство Германии заявило, что в настоящее время существует потребность в ускорении и упрощении процесса трудоустройства беженцев из Украины
Об этом пишет Укринформ.
В последнее время более 100 тысяч украинцев прошли интеграционный курс, еще 100 тыс. пройдут его в ближайшее время.
"Каждый, кто прошел интеграционный курс, должен как можно быстрее получить опыт работы и дальнейшую квалификацию", - заявили в правительстве Германии и добавили, что это способствует обеспечению потребности Германии в квалифицированных работниках.
- 19 сентября в минобороны Латвии заявили , что предоставит Украине пакет оружия, а также будут сотрудничать с другими странами-членами НАТО в совместной подготовке и обучении украинских военных.
- 7 октября представители округов Германии заявили , что требуют уменьшить денежную помощь для украинских беженцев и снова предоставить им льготы в соответствии с Законом о помощи искателям убежища.
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