Германия планирует ускорить процесс трудоустройства беженцев из Украины

Об этом пишет Укринформ.

В последнее время более 100 тысяч украинцев прошли интеграционный курс, еще 100 тыс. пройдут его в ближайшее время.

"Каждый, кто прошел интеграционный курс, должен как можно быстрее получить опыт работы и дальнейшую квалификацию", - заявили в правительстве Германии и добавили, что это способствует обеспечению потребности Германии в квалифицированных работниках.