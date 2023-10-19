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Германия планирует ускорить процесс трудоустройства беженцев из Украины

19 октября, 2023 четверг
06:48
Мир

Правительство Германии заявило, что в настоящее время существует потребность в ускорении и упрощении процесса трудоустройства беженцев из Украины

Об этом пишет Укринформ.

В последнее время более 100 тысяч украинцев прошли интеграционный курс, еще 100 тыс. пройдут его в ближайшее время.

"Каждый, кто прошел интеграционный курс, должен как можно быстрее получить опыт работы и дальнейшую квалификацию", - заявили в правительстве Германии и добавили, что это способствует обеспечению потребности Германии в квалифицированных работниках.

  • 19 сентября в минобороны Латвии заявили , что предоставит Украине пакет оружия, а также будут сотрудничать с другими странами-членами НАТО в совместной подготовке и обучении украинских военных.
  • 7 октября представители округов Германии заявили , что требуют уменьшить денежную помощь для украинских беженцев и снова предоставить им льготы в соответствии с Законом о помощи искателям убежища.
Общество
Украина
Германия
беженцы
Война с Россией
беженцы из Украины
Мир про Украину
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