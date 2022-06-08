Об этом сообщили в АР со ссылкой на германских официальных лиц.

Германия пытается отказаться от российского газа из-за войны войны в Украине и рассчитывает закончить этот процесс в 2024 году.

Но правительство опасается, что Москва может внезапно прекратить поставки в ответ на экономические санкции, введенные против России западными странами.

Законопроект, согласованный правительством, обеспечит, чтобы угольные электростанции, которые ранее планировали закрыть, оставались в рабочем состоянии.

В Германии уже есть несколько других находящихся в резерве угольных электростанций, и они могут быть активированы в случае чрезвычайной ситуации.

Пресс-секретарь правительства Кристиане Гоффманн заявила, что это решение было важно "в свете нападения России на Украину и напряженной ситуации на энергетических рынках".

Напомним, два немецких энергоконцерна начали платить России за энергоносители рублями. Крупнейший немецкий покупатель российского газа Uniper проинформировал, что первая такая выплата была произведена в конце мая, а деньги "переводятся в евро в соответствии с новым механизмом оплаты".