Германия планирует сохранить больше угольных электростанций на случай отключения газа РФ, - AP
Правительство Германии хочет временно оставить в резерве дополнительные угольные электростанции почти на два года, чтобы предотвратить возможную нехватку электроэнергии
Об этом сообщили в АР со ссылкой на германских официальных лиц.
Германия пытается отказаться от российского газа из-за войны войны в Украине и рассчитывает закончить этот процесс в 2024 году.
Но правительство опасается, что Москва может внезапно прекратить поставки в ответ на экономические санкции, введенные против России западными странами.
Законопроект, согласованный правительством, обеспечит, чтобы угольные электростанции, которые ранее планировали закрыть, оставались в рабочем состоянии.
В Германии уже есть несколько других находящихся в резерве угольных электростанций, и они могут быть активированы в случае чрезвычайной ситуации.
Пресс-секретарь правительства Кристиане Гоффманн заявила, что это решение было важно "в свете нападения России на Украину и напряженной ситуации на энергетических рынках".
- Напомним, два немецких энергоконцерна начали платить России за энергоносители рублями. Крупнейший немецкий покупатель российского газа Uniper проинформировал, что первая такая выплата была произведена в конце мая, а деньги "переводятся в евро в соответствии с новым механизмом оплаты".
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