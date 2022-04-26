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Германия планирует разрешить украинским беженцам обменивать гривни на евро в течение трех месяцев, - Reuters

26 апреля, 2022 вторник
18:41
Экономика гривны

Правительство Германии хочет помочь вынужденно переселенным людям из Украины конвертировать деньги и разрешить обменивать гривни на евро в течение трех месяцев

Об этом пишет Reuters .

Согласно плану правительство возьмет на себя риски курса от коммерческих кредиторов, обычно отказывающихся обменивать украинскую валюту после российского вторжения в Украину 24 февраля.
На это Министерство финансов готово выделить 52,5 миллиона евро (56,13 миллиона долларов), сообщают в письме министра Флориана Тонкара к бюджетному комитету парламента.

"С начала войны в Украине обмен украинской национальной валюты фактически зашел в тупик, поскольку коммерческие банки опасаются высоких потерь от курса", – говорится в письме к комитету.

Вынужденно перемещенные люди из Украины смогут обменивать банкноты номиналом до 10 000 гривен (339 долларов) на евро в течение трех месяцев.

По данным издания, Национальный банк Украины приостановил биржи, чтобы защитить свои ограниченные валютные резервы после начала российского вторжения. Это означало, что кредитные учреждения ЕС не желали осуществлять обмены гривни из-за ограниченной конвертируемости банкнот и риска обменного курса.

В начале апреля в рамках гуманитарной помощи Европейская комиссия предложила разрешить украинским беженцам конвертировать гривню в евро. До 300 евро на человека. (1 доллар = 0,9353 евро или 1 доллар = 29,5000 гривни).

  • Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт 26 апреля объявила о передаче Украине самоходных зенитных установок Gepard.
  • 20 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин откажется от российской нефти до конца текущего года.
  • Министр транспорта Германии 16 апреля сообщил , что правительство не намерено устанавливать никаких ограничений по приему украинских беженцев.
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Новости
Германия
беженцы из Украины
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