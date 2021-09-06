Германия планирует раздать 100 млн доз COVID-вакцин другим странам
К концу 2021 года Германия предоставит 100 млн доз вакцин против коронавируса другим странам
Об этом сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенса Шпана со встречи с руководителями МЗ стран G20 в Риме, передает DW.
По его словам, Германия планирует до конца 2021 года предоставить 100 млн доз вакцин для международной кампании по вакцинации от коронавируса.
"Это (100 млн доз - ред.) столько, сколько мы до сих пор сделали в нашей стране", - сказал Шпана.
Министр отметил, что пандемия закончится только тогда, когда она закончится по всему миру. В противном случае могут возникнуть новые мутации.
Шпана отметил, что благодаря международным усилиям к концу года должны быть вакцинированы от коронавируса 40 процентов всех жителей планеты.
Также министры здравоохранения стран G20 советуются на двухдневной встречи в Риме относительно дальнейших шагов в борьбе с пандемией COVID-19.
- Напомним, Европейский регулятор в области лекарственных средств заявил, что рассматривает случаи мультисистемного воспалительного синдрома и тромбоза после прививок вакцинами Pfizer и Johnson & Johnson's.
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