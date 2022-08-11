Германия планирует провести в октябре конференцию по восстановлению Украины, - СМИ
Германия в октябре проведет международную конференцию по вопросу восстановления Украины после вторжения России
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, подготовка еще продолжается, точная дата может быть изменена. Но пока Германия назначила 25 октября как дату, когда эксперты и представители Европейского Союза, G7 и международных организаций соберутся в Берлине.
В отличие от международной конференции доноров, состоявшейся в швейцарском Лугано в июле, конференция в Берлине будет больше сосредоточена на вопросе о том, как лучше потратить беспрецедентные суммы помощи на реконструкцию, сообщили чиновники.
Канцлер Олаф Шольц сказал журналистам в четверг, что пакет реконструкции для Украины будет больше "плана Маршалла", который помог восстановить Западную Европу после Второй мировой войны.
"Ущерб драматичен, он будет стоить миллиарды и потребует от всего мирового общества разработки разумных решений. Это будет большая, большая задача, которая мало связана с планом Маршалла. Она будет больше", - сказал он.
Германия и ее союзники из ЕС обсуждают, как структурировать обещанный пакет экстренной помощи Украине в 9 миллиардов евро. В настоящее время блоку удалось договориться лишь о первоначальном транше в 1 млрд евро, который был выдан как заем.
Германия утверждает, что Украина с большим долгом нуждается в экстренной помощи в форме безвозвратных грантов, а не в виде займов, которые лишь усилят долговое бремя Киева. Берлин ожидает, что страны-члены ЕС выделят оставшиеся 8 миллиардов евро краткосрочной помощи Украине до сентября, сказал один из чиновников.
- 11 августа на Конференции североевропейских союзников по поддержке Украины, которая проходила в Копенгагене 11 августа, было собрано более 1,5 млрд евро. Известно, что на конференции североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны в Копенгагене участвовало более 20 стран.
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