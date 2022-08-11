Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, подготовка еще продолжается, точная дата может быть изменена. Но пока Германия назначила 25 октября как дату, когда эксперты и представители Европейского Союза, G7 и международных организаций соберутся в Берлине.

В отличие от международной конференции доноров, состоявшейся в швейцарском Лугано в июле, конференция в Берлине будет больше сосредоточена на вопросе о том, как лучше потратить беспрецедентные суммы помощи на реконструкцию, сообщили чиновники.

Канцлер Олаф Шольц сказал журналистам в четверг, что пакет реконструкции для Украины будет больше "плана Маршалла", который помог восстановить Западную Европу после Второй мировой войны.

"Ущерб драматичен, он будет стоить миллиарды и потребует от всего мирового общества разработки разумных решений. Это будет большая, большая задача, которая мало связана с планом Маршалла. Она будет больше", - сказал он.

Германия и ее союзники из ЕС обсуждают, как структурировать обещанный пакет экстренной помощи Украине в 9 миллиардов евро. В настоящее время блоку удалось договориться лишь о первоначальном транше в 1 млрд евро, который был выдан как заем.

Германия утверждает, что Украина с большим долгом нуждается в экстренной помощи в форме безвозвратных грантов, а не в виде займов, которые лишь усилят долговое бремя Киева. Берлин ожидает, что страны-члены ЕС выделят оставшиеся 8 миллиардов евро краткосрочной помощи Украине до сентября, сказал один из чиновников.

11 августа на Конференции североевропейских союзников по поддержке Украины, которая проходила в Копенгагене 11 августа, было собрано более 1,5 млрд евро. Известно, что на конференции североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны в Копенгагене участвовало более 20 стран.

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