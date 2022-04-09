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Главная война с Россией Германия планирует прекратить закупки российской нефти в 2022 году, - Шольц

Германия планирует прекратить закупки российской нефти в 2022 году, - Шольц

9 апреля, 2022 суббота
06:54
война с Россией Олаф Шольц

Германия намерена отказаться от закупок нефти из РФ из-за полномасштабной войны России против Украины

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters .

"Мы активно работаем над тем, чтобы стать независимыми от импорта российской нефти, и мы думаем, что сможем сделать это в течение этого года", - отметил он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Сейчас на российскую нефть приходится 25% германского импорта, в то время как к 24 февраля было 35%. Ввоз газа сократился с 55% до 40%, а каменного угля – с 50% до 25%.

По информации издания, в первом квартале 2022 года Германия получила 40% поставок из России, а к лету хочу снизить долю российского газа до 24%. Однако для полной независимости от газа из РФ стране может понадобиться время до лета 2024 года.

Мы активно работаем над тем, чтобы стать независимыми от импорта газа из России. Как вы можете себе представить, это не так просто, потому что для этого нужна инфраструктура, которую нужно построить сначала. Поэтому трубопроводы к северному побережью Германии, порты регазификации, которые позволяют, например, суда СПГ передавать свои запасы газа. сеть в Германии", - отметил Олаф Шольц.

Согласно исследованию экономического института DIW, страна способна обеспечить достаточное количество газа для предстоящей зимы без импорта из РФ благодаря альтернативным поставщикам и радикальным мерам по энергосбережению.

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