Об этом сообщает FAZ со ссылкой на заявление Шольца в бундестаге.

"Таким образом, мы подчеркиваем нашу готовность участвовать в долгосрочном развитии сильных украинских вооруженных сил - бок о бок с нашими партнерами", - сказал Шольц.

По словам Шольца, в понедельник министры иностранных дел ЕС согласовали новую обучающую миссию для около 15 тысяч украинских солдат. Одна из двух штаб-квартир будет находиться в Германии.

Вместе с тем Олаф Шольц призвал к более тесной европейской и международной координации военной поддержки Украины.

18 октября Германия передала Украине пять БРЭМ Bergepanzer 2, зимнюю форму и оборудование. Также немецкая сторона передала 167 тысяч патронов для стрелкового оружия и семь понтонных систем.

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