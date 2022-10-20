Германия планирует подготовить около 5 тысяч украинских военных к весне
Немецкий канцлер Олаф Шольц объявил, что Германия хочет подготовить к весне полную украинскую бригаду численностью до 5 тысяч солдат
Об этом сообщает FAZ со ссылкой на заявление Шольца в бундестаге.
"Таким образом, мы подчеркиваем нашу готовность участвовать в долгосрочном развитии сильных украинских вооруженных сил - бок о бок с нашими партнерами", - сказал Шольц.
По словам Шольца, в понедельник министры иностранных дел ЕС согласовали новую обучающую миссию для около 15 тысяч украинских солдат. Одна из двух штаб-квартир будет находиться в Германии.
Вместе с тем Олаф Шольц призвал к более тесной европейской и международной координации военной поддержки Украины.
- 18 октября Германия передала Украине пять БРЭМ Bergepanzer 2, зимнюю форму и оборудование. Также немецкая сторона передала 167 тысяч патронов для стрелкового оружия и семь понтонных систем.
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