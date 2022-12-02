Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что семь установок Gepard планировали утилизировать, однако они ремонтируются мюнхенской компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и должны быть доставлены в Украину весной.

В немецком правительстве надеются, что впоследствии будет возможность поставить дополнительные боеприпасы для зенитных систем. Боеприпасы калибра 35 мм находятся в дефиците. Хотя их запасы все еще есть в разных странах мира, большинство из них были произведены в Швейцарии.

Таким образом, Берлин хочет помочь Украине защитить города и инфраструктуру от российских обстрелов. Известно, что 30 находящихся на вооружении установок Gepard доказали свою высокую эффективность и надежность в борьбе с российской армией.

14 сентября Германия передала Украине четыре установки Gepard и 65 рефрижераторов. В настоящее время 30 таких танков были поставлены в Украину из запасов производителя KMW.

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