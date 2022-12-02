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Германия планирует передать Украине 7 установок Gepard весной, - Spiegel

2 декабря, 2022 пятница
14:27
Мир

Германия планирует передать Украине еще семь зенитных установок Gepard, правительство надеется, что потом можно будет поставить дополнительные боеприпасы для зенитных систем

Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что семь установок Gepard планировали утилизировать, однако они ремонтируются мюнхенской компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и должны быть доставлены в Украину весной.

В немецком правительстве надеются, что впоследствии будет возможность поставить дополнительные боеприпасы для зенитных систем. Боеприпасы калибра 35 мм находятся в дефиците. Хотя их запасы все еще есть в разных странах мира, большинство из них были произведены в Швейцарии.

Таким образом, Берлин хочет помочь Украине защитить города и инфраструктуру от российских обстрелов. Известно, что 30 находящихся на вооружении установок Gepard доказали свою высокую эффективность и надежность в борьбе с российской армией.

  • 14 сентября Германия передала Украине четыре установки Gepard и 65 рефрижераторов. В настоящее время 30 таких танков были поставлены в Украину из запасов производителя KMW.

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Новости
Германия
оружие для Украины
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