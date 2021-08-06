Германия планирует отправить в Украину 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca
Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca
Об этом заявил Виктор Ляшко в эфире программы "Завтрак с 1 + 1".
Как отметил глава Минздрава, в Украину в течение этого месяца привезут 5 млн доз вакцин.
"Сейчас завершаются переговоры. 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca мы ожидаем от Германии", - сказал Ляшко.
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