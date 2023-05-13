Об этом сообщило Министерство обороны Германии в субботу, пишет агентство Reuters.

Решение было ожидаемым, поскольку Германия фактически вышла из многонациональной программы модернизации вертолетов много лет назад, тогда как Франция и Испания в 2022 году согласились принять в ней участие.

Берлин неоднократно жаловался на низкую готовность Tiger к операциям из-за технических проблем.

Представитель министерства обороны Германии заявила, что парк вертолетов Tiger будет выведен из эксплуатации до 2038 года, если не будут приняты дополнительные меры, подтвердив сообщение газеты Sueddeutsche Zeitung.

Кроме этого, по ее словам, министерство рассмотрело различные сценарии и решило, что у программы модернизации вертолетов слишком много рисков относительно стоимости и своевременности выполнения, чтобы участвовать в ней.

Вместо того, чтобы продолжать эксплуатацию Tiger, министерство планирует закупить у Airbus легкие военные вертолеты H145M, чтобы иметь возможность выполнить свои обязательства перед НАТО в будущем.

Министерство планирует предоставить соглашение бюджетному комитету парламента на утверждение до конца года.