Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Германия планирует отказаться от своих боевых вертолетов Tiger до 2038 года

Германия планирует отказаться от своих боевых вертолетов Tiger до 2038 года

13 мая, 2023 суббота
15:36
Мир

Германия планирует постепенно отказаться от своих боевых вертолетов Tiger до 2038 года и со временем заменить их легкими военными вертолетами H145M, изготовленными, как и Tiger, компанией Airbus

Об этом сообщило Министерство обороны Германии в субботу, пишет агентство Reuters.

Решение было ожидаемым, поскольку Германия фактически вышла из многонациональной программы модернизации вертолетов много лет назад, тогда как Франция и Испания в 2022 году согласились принять в ней участие.

Берлин неоднократно жаловался на низкую готовность Tiger к операциям из-за технических проблем.

Представитель министерства обороны Германии заявила, что парк вертолетов Tiger будет выведен из эксплуатации до 2038 года, если не будут приняты дополнительные меры, подтвердив сообщение газеты Sueddeutsche Zeitung.

Кроме этого, по ее словам, министерство рассмотрело различные сценарии и решило, что у программы модернизации вертолетов слишком много рисков относительно стоимости и своевременности выполнения, чтобы участвовать в ней.

Вместо того, чтобы продолжать эксплуатацию Tiger, министерство планирует закупить у Airbus легкие военные вертолеты H145M, чтобы иметь возможность выполнить свои обязательства перед НАТО в будущем.

Министерство планирует предоставить соглашение бюджетному комитету парламента на утверждение до конца года.

  • 13 мая сообщалось, что украинские разведчикиполучат 105 БПЛА от Германии.
оружие
Германия
Военные новости
Читайте также:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергей Згурец
12 мая, 2023 пятница
Ситуация вокруг Бахмута системно меняется, Storm Shadow лучше, чем ATACMS: военные итоги недели
ЗСУ
13 мая, 2023 суббота
В Бахмуте продолжаются непрерывные бои, Силы обороны отразили многочисленные атаки в районе Марьинки, - Генштаб ВСУ
12 мая, 2023 пятница
Уже можно осторожно говорить о поражении РФ в битве за Бахмут, – эксперт Defense Express Киричевски
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.32
    Покупка 37.32
    Продажа 37.89
  • EUR
    Покупка 40.66
    Продажа 41.61
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
13 мая
15:40
Обновлено
Зеленский прибыл в Рим
15:27
В Баку создали Стену Памяти погибших защитников Украины
15:20
Украинские разведчики получат 105 БПЛА от Германии
15:11
Эксклюзив
Надо легализовать выплаты за отказ призываться в армию, – военнослужащий ВСУ Фирсов
15:07
США усиливают оборону в Персидском заливе после захвата Ираном танкеров
15:05
Обновлено
РФ атаковала села на Харьковщине: есть раненые
14:53
Сегодня в 22:00 начнется финал "Евровидения-2023": кто выступает, где смотреть и как голосовать
14:40
РФ атаковала авиабомбами Берислав в Херсонской области
14:32
В Украине снизится производство пшеницы на 21%, - минсельхоз США
14:26
Сатурн
Ученые открыли у Сатурна 62 новых спутника
14:21
Немецкий депутат Вадефуль призвал разрешить Украине удары по РФ
14:17
Обновлено
В Брянской области упали два вертолета: предположительно сбили ракетами
14:11
Эксклюзив
Путин и его окружение находятся под защитой ПВО, так что атаковать их будет сложно, - британский эксперт Грант
14:02
Под Бахмутом погиб украинский хоккеист Александр Хмель
14:02
OPINION
Вернуть Крым гораздо легче, чем вернуть Луганск и Донецк
13:56
Усик дал краткие характеристики Фьюри, Джошуа и Уайлдеру
13:47
Наши воины продолжают наступление в Бахмуте, - Сырский
13:44
Эксклюзив
Пригожин пытается возродить политическую ауру Жириновского, - Фейгин
13:28
"Гвардии наступления" передали изъятые автомобили, оружие и боеприпасы
13:27
Танки Leopard, БМП Marder, 4 ЗРК IRIS-T: Германия подготовила наибольший пакет помощи Украине на 2,7 млрд евро
13:26
Эксклюзив
ракета Storm Shadow
Storm Shadow может применяться с СУ-24, который есть на вооружении Украины, - авиационный эксперт Криволап
13:14
Обновлено
РФ ударила по Хмельнитчине четырьмя беспилотниками: поражен объект критической инфраструктуры, взрывными волнами повреждены дома в областном центре, ранены 11 человек
12:56
Зозуля раскритиковал Шевченко, который сел рядом с русофилом Джоковичем на матче ЛЧ между "Миланом" и "Интером"
12:55
Эксклюзив
России негде взять деньги на покрытие дефицита бюджета, - экономист Пендзин
12:37
Пытал жителей Балаклеи: СБУ объявила о подозрении бывшему оккупационному коменданту города
12:33
Япония передаст Украине энергооборудование на $40 млн
12:25
Украинский боксер отказался от чемпионского титула
12:22
В воздушное пространство Польши залетел разведывательный аэростат из Беларуси
12:17
Эксклюзив
"На болотах подгорает": все воздушные атаки на Киев в мае были отбиты, - майор запаса НГУ Гетьман
12:08
OPINION
Потребление российского продукта подают как новую форму диссидентства
11:49
Екатерина Калитко стала лауреаткой американской литературной премии Pushcart Prize
11:48
Кулеба обсудил с Блинкеном предоставление Украине F-16 и обучение пилотов
11:19
Эксклюзив
В 10 км от Купянска идут ожесточенные бои, - районная ВА
10:49
Эксклюзив
В РФ было принято централизованное решение по снижению цены только на один единственный товар, – экономист Пендзин
10:48
Торговали конфиденциальной информацией из государственных баз данных: СБУ задержала в Киеве двух "частных детективов"
10:18
G7
Страны G7 увеличили финансовую помощь Украине до $44 млрд и призвали к прекращению войны
10:16
Эксклюзив
Погодные условия на юге способствуют ожиданию хороших новостей, - командир подразделения "Стугна" Линько
10:06
OPINION
Причина многих наших бед – мы сами
09:59
Курс валют на 13 мая: евро продолжает дешеветь в обменниках
09:53
Эксклюзив
В Хмельницком в результате утренних взрывов чуть ли не пол города осталось без окон, - заместитель городского головы Новачок
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV