Германия планирует купить у США самолеты, способные переносить ядерное оружие

Об этом пишет Bild.

Издание сообщает, что такое заявление Шольц сделал на конференции по безопасности в Берлине. По его словам, реактивные самолеты США необходимы для того, чтобы Германия продолжала вносить "вклад в ядерное участие" в НАТО.

"Совместное использование ядерного оружия касается концепции сдерживания НАТО. Хотя у Германии нет ядерных бомб, немецкие реактивные самолеты могут транспортировать американские боеголовки в случае войны. Пока эту задачу выполняют старые самолеты Tornado, но в ближайшие годы их придется заменить", - пишет издание

Напомним, как утверждают в Пентагоне, РФ запускает по Украине ракеты со снятыми ядерными боеголовками, чтобы истощить ПВО.

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