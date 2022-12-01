Германия планирует купить у США самолеты, способные переносить ядерное оружие
Канцлер Германии Олаф Шольц намерен в этом году закрыть заказ на американские истребители F-35, способные переносить ядерное оружие
Об этом пишет Bild.
Издание сообщает, что такое заявление Шольц сделал на конференции по безопасности в Берлине. По его словам, реактивные самолеты США необходимы для того, чтобы Германия продолжала вносить "вклад в ядерное участие" в НАТО.
"Совместное использование ядерного оружия касается концепции сдерживания НАТО. Хотя у Германии нет ядерных бомб, немецкие реактивные самолеты могут транспортировать американские боеголовки в случае войны. Пока эту задачу выполняют старые самолеты Tornado, но в ближайшие годы их придется заменить", - пишет издание
- Напомним, как утверждают в Пентагоне, РФ запускает по Украине ракеты со снятыми ядерными боеголовками, чтобы истощить ПВО.
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