Германия планирует к лету подготовить 5 тыс. украинских солдат

Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт на слушаниях в Бундестаге 23 ноября, передает Укринформ.

"Для нас было важно очень быстро поддержать Украину в эти дни на фоне террора с воздуха с помощью ракет и дронов, который осуществляет Россия. Система ПВО Iris-T более чем эффективна и спасает много жизней", - сказала она.

Ламбрехт отвергла таким образом критику в свой адрес из-за медленного принятия решений, недостаточного вооружения Бундесвера, а также недостаточной помощи Украине. В то же время она перевела ответственность за проблемы Бундесвера на "предшественников и предшественниц".

"Именно это правительство, в отличие от многих других, решило поставлять оружие в такие государства, как Украина. Это было нелегкое решение, но мы его не только приняли, но и поставляем - от РСЗО, САУ и особенно систем ПВО2", - отметила Ламбрехт.

Она также отметила, что центр по ремонту военной техники, которая испытывает повреждения на фронте в Украине, будет в Словакии, неподалеку от границы, и начнет работать в декабре. В настоящее время стоит задача обеспечить его запасными частями.

Глава Минобороны ФРГ проинформировала, что в программу подготовки украинских военных, кроме Германии, привлечены еще 9 стран.

"К лету 2023 года мы подготовим в Германии 5 тысяч украинских солдат… Это конкретная политика", - подчеркнула она.

Напомним, ранее Кристине Ламбрехт заявляла, что Германию могут втянуть в войну и стране необходимо к этому готовиться. Германия "может и должна стать лучше во всех сферах", особенно в сфере ПВО, где в Европе есть недостатки, подчеркнула чиновница.