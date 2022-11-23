Германия планирует к лету подготовить 5 тыс. украинских солдат
Германия поддерживает Украину в борьбе с российским террором, передавая системы ПВО, и обещает подготовку украинских военных
Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт на слушаниях в Бундестаге 23 ноября, передает Укринформ.
"Для нас было важно очень быстро поддержать Украину в эти дни на фоне террора с воздуха с помощью ракет и дронов, который осуществляет Россия. Система ПВО Iris-T более чем эффективна и спасает много жизней", - сказала она.
Ламбрехт отвергла таким образом критику в свой адрес из-за медленного принятия решений, недостаточного вооружения Бундесвера, а также недостаточной помощи Украине. В то же время она перевела ответственность за проблемы Бундесвера на "предшественников и предшественниц".
"Именно это правительство, в отличие от многих других, решило поставлять оружие в такие государства, как Украина. Это было нелегкое решение, но мы его не только приняли, но и поставляем - от РСЗО, САУ и особенно систем ПВО2", - отметила Ламбрехт.
Она также отметила, что центр по ремонту военной техники, которая испытывает повреждения на фронте в Украине, будет в Словакии, неподалеку от границы, и начнет работать в декабре. В настоящее время стоит задача обеспечить его запасными частями.
Глава Минобороны ФРГ проинформировала, что в программу подготовки украинских военных, кроме Германии, привлечены еще 9 стран.
"К лету 2023 года мы подготовим в Германии 5 тысяч украинских солдат… Это конкретная политика", - подчеркнула она.
- Напомним, ранее Кристине Ламбрехт заявляла, что Германию могут втянуть в войну и стране необходимо к этому готовиться. Германия "может и должна стать лучше во всех сферах", особенно в сфере ПВО, где в Европе есть недостатки, подчеркнула чиновница.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.78
Покупка 39.78Продажа 40.46
-
EUR
Покупка 40.11Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное