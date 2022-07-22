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Германия планирует до 1 ноября заполнить свои газовые хранилища на 95%

22 июля, 2022 пятница
17:04
Мир

Из-за риска прекращения поставок российских энергоресурсов Германия намерена до 1 ноября заполнить свои газовые хранилища на 95%

Об этом сообщает Украинская энергетика.

Требования немецкого правительства к заполнению газом подземных хранилищ к началу отопительного сезона 1 ноября возросли с 90% до 95%. Причина – страх, что российские энергоресурсы все-таки перестанут поступать в Европу. Новые задачи накопления газа также установлены на 1 сентября – 75% и на 1 октября – 85%. Эти данные озвучил Министр экономики ФРГ Роберт Габек.

Издание акцентирует, что более жесткие требования к операторам ПХГ повышают вероятность того, что администрация канцлера Олафа Шольца вмешается в управление хранилищами. Правительство уже предупредило операторов, что они могут потерять контроль над объектами, если не будут соблюдать требования. Германия очень обеспокоена, что Россия снова сократит поставки, чтобы отомстить Европе за санкции из-за войны Кремля в Украине.

"На самом деле Россия использует свою большую силу, - подчеркнул Роберт Габек, - слишком большую силу, которую мы дали России, для шантажа Европы и Германии, ежедневно проявляя себя опасным фактором в поставке энергии".

Сегодня хранилища газа в Германии заполнены примерно на 65%.

  • Коалиционное правительство Германии ищет альтернативу российским энергоносителям. Германия пытается обеспечить поставки из других стран, в частности из Катара.
  • Глава Федерального сетевого агентства Германии считает, что цены на газ стабилизировались и расти больше не будут, но нынешних запасов не хватит для зимы

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