Германия передаст ВСУ мобильный полевой госпиталь Role-2, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Германия передаст Воздушным силам Вооруженных сил Украины мобильный полевой госпиталь Role-2
Об этом Резников написал в Twitter.
"Благодаря нашим партнерам в январе 2022 года украинские Военно-воздушные силы получат мобильный полевой госпиталь Role-2! Мы ценим это", – написал министр.
Резников отметил, что с 2014 года Германия предоставила Украине более 13 млн евро на финансирование медицинских поставок и оборудования. Также в этой стране более 160 военных ВСУ прошли лечение.
- Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина проведет переговоры с новым правительством Германии по поставкам вооружения НАТО.
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