Германия передаст ВСУ мобильный полевой госпиталь Role-2, - Резников

Об этом Резников написал в Twitter.

"Благодаря нашим партнерам в январе 2022 года украинские Военно-воздушные силы получат мобильный полевой госпиталь Role-2! Мы ценим это", – написал министр.

Резников отметил, что с 2014 года Германия предоставила Украине более 13 млн евро на финансирование медицинских поставок и оборудования. Также в этой стране более 160 военных ВСУ прошли лечение.