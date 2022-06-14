Германия передаст Украине систему противоракетной обороны и радар для обнаружения артиллерии

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с премьер-министром Словакии, передает Spiegel.

"Мы существенно расширим нашу поддержку украинской армии. Мы поставим Украине, в частности, современный комплекс противоракетной обороны и радар для выявления артиллерии", - подчеркнул Шольц.

23 апреля дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall обратилось в федеральное правительство Германии за разрешением на поставку Украине 100 боевых машин пехоты Marder.

6 июня Афины выразили готовность передать Украине около 100 БМП-1, когда получит от ФРГ бронетранспортеры Marder.

5 июня стало известно, что Испания планирует передать Украине зенитно-ракетные комплексы Shorad Aspide и танки Leopard 2A4. Впоследствии стало известно, что ФРГ запретил Испании продавать Украине 40 старых танков Leopard 2A4 собственного производства.

12 июня гендиректор концерна Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что часть БМП Marder для ВСУ модернизировали и ждут решения Шольца.

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