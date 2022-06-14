Германия передаст Украине систему противоракетной обороны и радар для обнаружения артиллерии
В Германии планируют расширить военную помощь Украине и поставить дополнительные единицы оружия, среди которых – системы ПВО
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с премьер-министром Словакии, передает Spiegel.
"Мы существенно расширим нашу поддержку украинской армии. Мы поставим Украине, в частности, современный комплекс противоракетной обороны и радар для выявления артиллерии", - подчеркнул Шольц.
- 23 апреля дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall обратилось в федеральное правительство Германии за разрешением на поставку Украине 100 боевых машин пехоты Marder.
- 6 июня Афины выразили готовность передать Украине около 100 БМП-1, когда получит от ФРГ бронетранспортеры Marder.
- 5 июня стало известно, что Испания планирует передать Украине зенитно-ракетные комплексы Shorad Aspide и танки Leopard 2A4. Впоследствии стало известно, что ФРГ запретил Испании продавать Украине 40 старых танков Leopard 2A4 собственного производства.
- 12 июня гендиректор концерна Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что часть БМП Marder для ВСУ модернизировали и ждут решения Шольца.
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